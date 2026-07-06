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© Pferschy-Seper

Glückwünsche zum 90. Geburtstag für Otto Pferschy

Mödling

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Aktualisiert am 06.07.2026

Seinen 90. Geburtstag feierte kürzlich Otto Pferschy, das Mödlinger Urgestein und langjährige Gastgeber des traditionsreichen Heurigen Pferschy-Seper. Zu diesem besonderen Jubiläum gratulierten Landtagsabgeordnete Marlene Zeidler-Beck sowie die Leiterin der Wirtschaftskammer Mödling, Andrea Lautermüller, persönlich.

Sie dankten Otto Pferschy für sein jahrzehntelanges Engagement, mit dem er den Heurigen Pferschy-Seper zu einem beliebten Treffpunkt und einem wichtigen Teil der Mödlinger Gastfreundschaft gemacht hat. Mit den besten Wünschen für Gesundheit, Glück und viele schöne Momente überbrachten sie ihre herzlichen Glückwünsche zum 90. Geburtstag.

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© Pferschy-Seper V.l.: Bezirksstellenausschussmitglied LAbg. Marlene Zeidler-Beck, Otto Pferschy und Andrea Lautermüller