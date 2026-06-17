Glutenfreier Genuss in Hollabrunn: Klaudia Holzmann eröffnet besonderes Fachgeschäft in der Sparkassengasse

Mitten in Hollabrunn gibt es ab sofort eine neue Anlaufstelle für alle, die sich glutenfrei ernähren möchten: In der Sparkassengasse hat Klaudia Holzmann am 15. Juni ihr Geschäft „Glutenfreier Genuss“ eröffnet. Das Besondere daran: Das Fachgeschäft verbindet persönliche Beratung mit einem modernen Hybridkonzept.

Während Klaudia Holzmann zu bestimmten Zeiten selbst vor Ort ist, ermöglicht ein digitales Zutrittssystem mit QR-Code, wo sich Kunden unter Zutritt.glutenfreiergenuss.at anmelden können und dann mit dem zugeschickten QR Code ins direkt ins Geschäft kommen einen flexiblen Einkauf. Für Kundinnen und Kunden ohne Smartphone steht alternativ eine NFC-Karte zur Verfügung, die man direkt bei der Unternehmerin im Geschäft bekommt.

Die Idee zur Geschäftseröffnung entstand aus eigener Betroffenheit. Klaudia Holzmann lebt selbst seit vielen Jahren mit Zöliakie und kennt die Herausforderungen, die der Einkauf glutenfreier Produkte im Alltag oft mit sich bringt. Der Wunsch nach einem regionalen Angebot wurde schließlich im Urlaub zur konkreten Vision. „Ich habe mir schon oft gedacht, wie hilfreich es wäre, ein Geschäft in der Nähe zu haben, in dem man wirklich eine große Auswahl an glutenfreien Produkten findet. Dass ich diesen Ort nun selbst schaffen durfte, ist für mich etwas ganz Besonderes“, sagt Klaudia Holzmann.

Im Sortiment finden sich Brot, Mehl, Backmischungen, Teigwaren, Snacks, Süßwaren, Getränke und viele weitere Produkte des täglichen Bedarfs – und das von zahlreichen unterschiedlichen Anbietern. Genau diese Vielfalt sieht die Unternehmerin als großen Unterschied zu herkömmlichen Angeboten. „Wir haben jetzt schon eine große Produktvielfalt und in Kürze werden es noch viel mehr, denn wir erwarten jeden Tag die Produkte eines unserer Hauptlieferanten aus Italien,“ freut sich die Unternehmerin. Durch ihre persönliche Erfahrung kann sie Kundinnen und Kunden zudem kompetent beraten und individuell auf deren Bedürfnisse eingehen. Mit „Glutenfreier Genuss“ ist damit nicht nur ein neues Geschäft entstanden, sondern ein Ort, der aus persönlicher Überzeugung und mit viel Engagement geschaffen wurde.