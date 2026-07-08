Gold beim Bundesbewerb der Floristen

Mit Lena Schuller vom Ausbildungsbetrieb Blumen Resi – Theresia Streißelberger gewann 2026 erneut eine Niederösterreicherin den diesjährigen Bundeslehrlingswettbewerb. Vier Werkstücke waren es, die die JungfloristInnen zu erstellen hatten – vom Trauerschmuck, dem gebundenen Strauß, Hochzeitsschmuck bis hin zu freien Themenarbeit in den Farben Rot und Gold. Mit ihrem Gespür für florales Gestalten überzeugte Lena Schuller die Jury und holte sich verdient die Goldmedaille. Die WK Amstetten bedankte sich beim Ausbilderbetrieb "Blumenresi" in Waidhofen/Ybbs und gratulierte der engagierten Medailliengewinnerin zu ihrem tollen Erfolg.

© Mistelbauer V.l.: WK Obmann Gottfried Pilz, Lena Schuller, Theresia Streißelberger, WK Leiter Andreas Geierlehner