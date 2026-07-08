Gold beim Bundeslehrlingswettbewerb der Tischler

Jakob Riedler ist Lehrling im 2. Lehrjahr in der Tischlerei Helm e.U. in Ybbsitz und erlernt dort den Tischlerberuf. Bei den Bundeslehrlingswettbewerben konnte er mit einer perfekten Handwerksarbeit an einer Holzschatulle den ersten Platz belegen und holte sich die Goldmedaille. Der familiär geführte Lehrbetrieb ist stolz auf seinen Lehrling: " Jakob hat sich mit viel Eifer und Leidenschaft auf den Wettbewerb vorbereitet und hat die starke Konkurrenz punktemäßig weit hinter sich gelassen," freut sich der Inhaber Sebastian Neubauer über den tollen Sieg. Die WK Amstetten gratulierte dem Betrieb für die gediegene Ausbildung und dem Lehrling für seine hervorragende Leistung beim Wettbewerb.

© Helm V.l.: WK Leiter Andreas Geierlehner, Jakob Riedler, Sebastian Neubauer, WK Obmann Gottfried Pilz