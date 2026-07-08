Gold und Silber beim Landeslehrlingswettbewerb im Hochbau

Beim Landesbewerb der Lehrlinge im Hochbau holten sich die Lehrlinge der Firma Stöckler in Weistrach Gold und Silber. Die Lehrlinge mussten für den Wettbewerb ein Mauerwerk in L-Form mit einem Fensterauslass aufbauen. Den Mauerabschluss musste eine Rollschar mit NF-Ziegeln in Sichtqualität bilden. Zudem hatten die Lehrlinge das Mauerwerk auch grob und fein zu verputzen. Weiters mussten die Wettkämpfer eine Sichtmauer mit Klinkerziegel erstellen, wobei Genauigkeit – für jeden Millimeter Abweichung wurde ein Punkt abgezogen – das wichtigste Kriterium war. Mir ihrer handwerklichen Leistung konnte die beiden die Jury überzeugen und brachten Edelmetall nach Hause. Die WK Amstetten gratulierte den beiden erfolgreichen Lehrlinge, den ihr Beitrag bringt den "Medaillenspiegel"für den Bezirk Amstetten bei den Lehrlingsbewerben heuer auf Hochglanz!

© Stöckler V.l.: WK Obmann Gottfried Pilz, Alexander Michlmayr, Daniel Franz Kammerhofer, Martin Brunmayr, WK Leiter Andreas Geierlehner