Goldene Stanitzel für Gewerbebetriebe bei Wieselburger Messe

Im Rahmen der Land, Forst, Jagd 2026 in Wieselburg konnten 3 gewerbliche Betriebe aus Niederösterreich die Jury vollends von ihren innovativen und köstlichen Eisspezialitäten überzeugen.

Für ihr Nibelungeneis erhielt das Cafe Maria Theresia, von Gerald und Theresa Braun aus Maria Taferl, das Goldene Stanitzel, für das Buffala Pfirsich konnte Landesinnungsmeister Thomas Hagmann von der Cafe-Konditorei aus Krems die begehrte Auszeichnung entgegennehmen und auch Frau Michaela Fasching-Hick von der Donauprinzessin in Spitz freute sich sehr über den Gewinn mit ihrem Grüner Veltlinereis alkoholfrei.

WK-Scheibbs Bezirksstellenleiter Augustin Reichenvater gratulierte den erfolgreichen TeilnehmerInnen und freute sich mit ihnen über diesen Erfolg.

www.hagmann.co.at

www.cafe-maria-theresia.com

www.donauprinzessin.at