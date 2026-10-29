Golfturnier der NÖ Finanzdienstleister in Ottenstein

Sportlicher Wettbewerb bei besten Be­dingungen



Rund 50 golfbegeisterte Finanz­dienst­leisterinnen und Finanzdienstleister konnten am 9.9. gemeinsam mit Kundinnen und Kunden im Golfclub Ottenstein beim dies­jährigen Golfturnier bei sehr schönem Wetter einen herausfordernden und bestens vorbereiteten Platz bespielen.



Die Fachgruppe Finanzdienstleister NÖ bedankt sich in diesem Zusammenhang nochmals bei allen Sponsoren für ihre Unterstützung des Turniers und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.



Für alle Mitglieder, die nicht Golf spielen, möchte ich betonen, dass diese Veranstaltung ausschließlich durch die Teilnahmegebühren und die Sponsorenbeiträge getragen wurde. Die Fachgruppe musste somit keine finanziellen Mittel aufwenden, was mich als Organisator besonders freut

Leidenschaft, Fairplay und verdiente Sieger

Wie immer stand die Leidenschaft aller Spielerinnen und Spieler im Mittelpunkt. „Aber gewinnen können nur wenige. Herzliche Gratulation allen Gewinnerinnen und Gewinnern. Und für alle anderen gilt: Nächstes Jahr bietet sich erneut die Chance, selbst zu den Preisträgerinnen und Preisträgern zu gehören“, so der Obmann-Stellvertreter.



Dank an Gastgeber und Partner

Ein besonderer Dank der Fachgruppe gilt auch Herrn Peter Vargo und seinem Team vom Golfclub Ottenstein sowie dem Restaurant der Familie Hetteger für die ausgezeichnete Zusammenarbeit.



