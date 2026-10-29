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Gruppenfoto von rund 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Golfturniers auf den Stufen vor dem Clubhaus des Golfplatzes bei sonnigem Wetter.
© Michael Holzer

Golfturnier der NÖ Finanzdienstleister in Ottenstein

Rund 50 Finanzdienstleisterinnen und Finanzdienstleister nutzten am 9.9. die Gelegenheit zum sportlichen Austausch mit Kund:innen im Golfclub Ottenstein.

Lesedauer: 1 Minute

Aktualisiert am 29.10.2026

Sportlicher Wettbewerb bei besten Be­dingungen

Rund 50 golfbegeisterte Finanz­dienst­leisterinnen und Finanzdienstleister konnten am 9.9. gemeinsam mit Kundinnen und Kunden im Golfclub Ottenstein beim dies­jährigen Golfturnier bei sehr schönem Wetter einen herausfordernden und bestens vorbereiteten Platz bespielen.

Die Fachgruppe Finanzdienstleister NÖ bedankt sich in diesem Zusammenhang nochmals bei allen Sponsoren für ihre Unterstützung des Turniers und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.

Für alle Mitglieder, die nicht Golf spielen, möchte ich betonen, dass diese Veranstaltung ausschließlich durch die Teilnahmegebühren und die Sponsorenbeiträge getragen wurde. Die Fachgruppe musste somit keine finanziellen Mittel aufwenden, was mich als Organisator besonders freut

Michael Holzer

Obmannstellvertreter

Leidenschaft, Fairplay und verdiente Sieger

Wie immer stand die Leidenschaft aller Spielerinnen und Spieler im Mittelpunkt. „Aber gewinnen können nur wenige. Herzliche Gratulation allen Gewinnerinnen und Gewinnern. Und für alle anderen gilt: Nächstes Jahr bietet sich erneut die Chance, selbst zu den Preisträgerinnen und Preisträgern zu gehören“, so der Obmann-Stellvertreter.

Dank an Gastgeber und Partner

Ein besonderer Dank der Fachgruppe gilt auch Herrn Peter Vargo und seinem Team vom Golfclub Ottenstein sowie dem Restaurant der Familie Hetteger für die ausgezeichnete Zusammenarbeit.