Golfturnier der NÖ Finanzdienstleister in Ottenstein
Rund 50 Finanzdienstleisterinnen und Finanzdienstleister nutzten am 9.9. die Gelegenheit zum sportlichen Austausch mit Kund:innen im Golfclub Ottenstein.
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Sportlicher Wettbewerb bei besten Bedingungen
Rund 50 golfbegeisterte Finanzdienstleisterinnen und Finanzdienstleister konnten am 9.9. gemeinsam mit Kundinnen und Kunden im Golfclub Ottenstein beim diesjährigen Golfturnier bei sehr schönem Wetter einen herausfordernden und bestens vorbereiteten Platz bespielen.
Die Fachgruppe Finanzdienstleister NÖ bedankt sich in diesem Zusammenhang nochmals bei allen Sponsoren für ihre Unterstützung des Turniers und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.
Leidenschaft, Fairplay und verdiente Sieger
Wie immer stand die Leidenschaft aller Spielerinnen und Spieler im Mittelpunkt. „Aber gewinnen können nur wenige. Herzliche Gratulation allen Gewinnerinnen und Gewinnern. Und für alle anderen gilt: Nächstes Jahr bietet sich erneut die Chance, selbst zu den Preisträgerinnen und Preisträgern zu gehören“, so der Obmann-Stellvertreter.
Dank an Gastgeber und Partner
Ein besonderer Dank der Fachgruppe gilt auch Herrn Peter Vargo und seinem Team vom Golfclub Ottenstein sowie dem Restaurant der Familie Hetteger für die ausgezeichnete Zusammenarbeit.