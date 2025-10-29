Granulat mit großer Wirkung

POLYGRAIN ist mehr als ein Produkt, es verkörpert unsere Vision und unser Engagement für eine nachhaltige Zukunft in der Landwirtschaft. Wir sind entschlossen, den Herausforderungen des Klimawandels mit umweltfreundlichen und effizienten Lösungen zu begegnen“, betont Rudolf Bauer, Geschäftsführer von Green Legacy.

In Hollabrunn entwickelt und hergestellt, vereint POLYGRAIN umweltbewusstes Handeln mit technologischem Fortschritt und steht für Qualität und Nachhaltigkeit. Es besteht aus natürlicher pflanzlicher Zellulose, einem biologisch abbaubaren Superabsorber und einem wasserlöslichen NPK + Mg Starterdünger – eine Formel, die durch jahrelange Forschung und Kooperationen mit Universitäten und Experten perfektioniert wurde. „Das Granulat kann das bis zu 200-Fache seines Gewichts an Wasser und Nährstoffen speichern, was den Pflanzen hilft, Trockenzeiten zu überstehen und den Wasserverbrauch signifikant zu senken“, erklärt Rudolf Bauer. Die Wirtschaftskammer NÖ, Abteilung Umweltpolitik, unterstützte Green Legacy unter anderem tatkräftig bei der Umsetzung der neuen EU-Düngeprodukteverordnung (FPR), um die CE-Kennzeichnung für POLYGRAIN zu erhalten.

Wirtschaftliche Vorteile

„POLYGRAIN, entwickelt für nachhaltige Landwirtschaftspraktiken im Wein- und Obstbau, in der Forstwirtschaft sowie im Garten- und Landschaftsbau, ist Ausdruck unseres Engagements für Umweltschutz und Bodengesundheit. Indem es umweltbewusstes Handeln mit ökonomischer Effizienz verbindet, bietet POLYGRAIN den Landwirten konkrete wirtschaftliche Vorteile und unterstützt sie dabei, den Herausforderungen der modernen Agrarwirtschaft erfolgreich zu begegnen“, heißt es seitens Green Legacy. Mit dem Einsatz von POLYGRAIN in ihrem Wirtschaftsplan können Landwirte und Gärtner auf eine nachhaltige Verbesserung zählen, die sich nicht nur in einem gesunden Pflanzenwachstum zeigt, sondern auch in einer Langzeitwirkung für den Boden und einer verringerten Umweltbelastung.

„Green Legacy verpflichtet sich, diesen Weg fortzusetzen, stets mit dem Ziel, innovative und nachhaltige Agrartechnologien anzubieten, die sowohl die Natur als auch die Bedürfnisse der modernen Landwirtschaft berücksichtigen“, so die Firmenleitung.

www.greenlegacy.at

CE-Kennzeichnung - Wirtschaftskammer NÖ berät

Die Wirtschaftskammer NÖ, Abteilung Umweltpolitik, ist die erste Anlaufstelle zu allen Fragen im Bereich CE-Kennzeichnung, (Produkt)Sicherheit, Normen samt Normeneinsichtnahmen sowie Informationen rund um aktuelle Rechtsakte und technische Auskünfte.

T 02742/851-16903 oder

E ce@wknoe.at

wko.at/noe/ceE