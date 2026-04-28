GreenTec Campus ehrte Andreas Klinger

Der Vorstand des GreenTec Campus überraschte seinen Generalsekretär Andreas Klinger mit einer Dank- und Anerkennungsurkunde. Der Korneuburger Unternehmensberater und Mitbegründer des GreenTecCampus- der Plattform zur gemeinsamen Entwicklung und Realisierung von Innovation und nachhaltigen technologischen Lösungen zur Stärkung der Wirtschaft - arbeitete seit 2016 unermüdlich als Generalsekretär für den GreenTec Campus.

Bei der heurigen Strategieklausur wurde Andreas Klinger mit einer Urkunde und einer Laudatio von Vizepräsident Christian Moser überrascht.

Wir bedanken uns bei Andreas Klinger für sein Engagement!