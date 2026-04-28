Zum Inhalt springen
Gruppe
© Siegfried Gaida

GreenTec Campus ehrte Andreas Klinger

Stockerau

Lesedauer: 1 Minute

Einen Moment bitte. Ladevorgang läuft ...
0:00
Audio konnte nicht geladen werden. Erneut versuchen
0:00
0:00
Aktualisiert am 28.04.2026

Der Vorstand des GreenTec Campus überraschte seinen Generalsekretär Andreas Klinger mit einer Dank- und Anerkennungsurkunde. Der Korneuburger Unternehmensberater und Mitbegründer des GreenTecCampus- der Plattform zur gemeinsamen Entwicklung und Realisierung von Innovation und nachhaltigen technologischen Lösungen zur Stärkung der Wirtschaft - arbeitete seit 2016 unermüdlich als Generalsekretär für den GreenTec Campus.

Bei der heurigen Strategieklausur wurde Andreas Klinger mit einer Urkunde und einer Laudatio von Vizepräsident Christian Moser überrascht.

Wir bedanken uns bei Andreas Klinger für sein Engagement!

Gruppe
© Siegfried Gaida V.l.: Die Vorstandsmitglieder gratulierten: Vizepräsident Christian Moser, Stadtrat Gregor Hetzendorfer, Bezirksstellenleiterin Anna Schrittwieser, Stadtrat Gerhard Dummer, Generalsekretär Andreas Klinger, Stadtrat Felix Koll, Franz Riefenthaler, RAIKA- Geschäftsstellenleiterin Ursula Paul und Bezirksstellenobmann a.D. Peter Hopfeld