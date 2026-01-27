Grestner Wirtschaftsgemeinschaft mit neuem Vorstand

Bis auf den letzten Platz gefüllt, fand beim Gasthaus Auer in Gresten die Mitgliederversammlung der Grestner Wirtschaftsgenmeinschaft - GWG statt. Nach 18 Jahren als Obmann der GWG tritt Walter Unterberger in die zweite Reihe und wird aus dieser, die neue Obfrau Nicole Dienstbier weiter tatkräftig unterstützen. Viele Aktionen und Veranstaltungen sind maßgeblich durch sein Engagement und Herz erfolgreich etabliert. Der überparteiliche Zusammenschluss aller Wirtschaftstreibenden, von EPU's - egal ob Gewerbebetrieb, Gesundheitsbetrieb oder freiberuflich Erwerbstätige - bis hin zu Industriebetrieben aus den Gemeinden Gresten, Gresten-Land, Reinsberg und auch Ybbsitz sind in der GWG vereint. Von Seiten der Wirtschaftskammer Scheibbs gratulierten dem neuen Vorstand Bezirksstellenobfrau Silvia Teufl und Bezirksstellenleiter Augustin Reichenvater und bedankten sich bei Walter Unterberger für seine Visionen und Tatkraft, die Vorbildhaft für andere Gemeinden und Regionen sind und freuen sich auf die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem neuen Team.

www.gwg.co.at