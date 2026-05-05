Im Feriendorf Gallien fand ein außergewöhnlicher Weltrekordversuch statt - die größte Bierflasche der Welt wurde dort errichtet. Das imposante Kunstwerk besteht aus Holz, misst stolze 6 Meter und bringt 3,5 Tonnen auf die Waage. Gefertigt wurde das Unikat von engagierten Lehrlingen im Rahmen eines Lehrlingsprojekts der Firma Graf Holztechnik. Nun muss der Rekord nur noch offiziell bestätigt werden, bevor der Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde erfolgt.

WK-Bezirksstellenleiterin Sabina Müller gratulierte Bruno und Monika Toifl zu ihrer außergewöhnlichen Idee und zeigte sich beeindruckt von der Handwerkskunst der jungen Fachkräfte. Das Feriendorf Gallien kann sich somit über einen besonderen Meilenstein freuen – und vielleicht schon bald über einen offiziellen Weltrekord.

www.gallien.at