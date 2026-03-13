Großer Andrang bei „Next Step-Lehrlingsmesse“

Bei der „Next Step“-Lehrstellenmesse präsentierten sich 17 Betriebe aus der Region hunderten Jugendlichen. Polizei, Bundesheer und zahlreiche Unternehmen nutzten die Chance, um künftige Lehrlinge zu gewinnen.

Da war der Andrang groß. Sechs Mittelschulen und drei Polytechnische Schulen aus den Bezirken Mistelbach und Gänserndorf – insgesamt 280 Schüler – hatten sich für die heurige Lehrlingsmesse „Next Step Lehrstelle“ von Arbeitsmarktservice und Wirtschaftskammer angemeldet. Am 26. Februar hatten die 17 Firmen jeweils fünf Minuten Zeit, die jungen Menschen davon zu überzeugen, dass ihr Betrieb die richtige Adresse für die künftige Ausbildung ist. Die Veranstaltung hat ein bisschen etwas von Speeddating.

Zur Lehrstellenmesse eingeladen waren aber nicht nur Schulen und Schüler. Am Nachmittag war der freie Besuch möglich – und auch diese Möglichkeit nutzten viele Jugendliche mit ihren Eltern.