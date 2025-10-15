Großer Andrang beim 13. Berufsinformationstag

Zum heuer bereits 13. Mal organisierte die WKNÖ-Bezirksstelle Gänserndorf den Berufsinformationstag im Haus der Wirtschaft.

Über 500 Schülerinnen und Schüler konnten sich dabei im direkten Gespräch mit Unternehmen und Ansprechpartnern für Berufsorientierung über die Chancen einer Lehre als moderne und zukunftsträchtige Berufsausbildung, sowie das breite Professionsspektrum hiesiger Betriebe informieren. Gleichzeitig hatten die 20 teilnehmenden Unternehmen die Möglichkeit, potenzielle, künftige Arbeitskräfte kennenzulernen.

WKNÖ-Bezirksstellenobmann Andreas Hager bedankte sich herzlich für die Zeit, die sich die Unternehmen und Schulen genommen hatten und betonte in seinem Statement die Vielfalt an Lehrberufen und die zahlreichen Möglichkeiten, die ein Lehrberuf mit sich bringt.

Die große Vielfalt an Unternehmen machte es möglich, dass zu rund 40 Lehrberufsbildern Informationen erteilt werden konnten.

Eine Teilnehmerin äußerte sich begeistert: „Der Berufsinformationstag ermöglichte bereits einigen unserer Schülerinnen und Schüler eine passende Anstellung in einem Lehrbetrieb im Bezirk Gänserndorf zu finden und bietet so eine einzigartige und großartige Möglichkeit in unserer Region.“

Die WKNÖ - Bezirksstelle Gänserndorf bedankt sich bei den Schulen und Unternehmen für ihr Engagement!



