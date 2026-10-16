Großer Besucheransturm bei der Bildungsmesse Stockerau

Knapp 1.000 Jugendliche informierten sich bei der diesjährigen Bildungsmesse Stockerau im Z2000. Die beliebte Veranstaltung gibt den Schüler:Innen Informationen zur Lehre und potentiellen Lehrbetrieben, sowie einen Überblick über das Angebot an weiterführenden Schulen im näheren Umkreis. Insgesamt waren 12 Lehrbetriebe und 17 weiterführende Schulen vertreten.

Besonderes Interesse zeigten die Besucher:Innen an den Ständen der Betriebe und der Chance die richtigen Ansprechpersonen direkt kennenzulernen. Dieses Jahr dabei waren: Bühler Waffelmaschinen, Österreichische Justiz, Frauenthal Kontinentale, Bäckerei Geier, Orthopädie Obermeissner, J.u.A. Frischeis, Rudolf Metallbau, SFS Group, Verbund, Wutscher Optik , Raiffeisen und Moll Motor.

Viele jugendlichen Besucher nutzten überdies die Möglichkeit allgemeine Fragen zur Lehre beim Stand der Wirtschaftskammer zu stellen. Das Team der Bezirksstelle Korneuburg-Stockerau beriet die Jugendlichen u.a. zu möglichen Lehrberufen und Lehre mit Matura.

Die Aussteller konnten die Jugendlichen mit praxisorientierten Ständen, Mitmach-Stationen und persönlichen Beratungsgesprächen begeistern.

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