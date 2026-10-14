Großer Dank an Peter Pichler

Für Peter Pichlers jahrzehntelangen Einsatz im Dienste der Wirtschaft dankten Bezirksstellenobfrau Monika Eisenhuber und Bezirksstellenleiter Bernhard Dissauer-Stanka im Rahmen der Bezirksstellenausschusssitzung am 12. Oktober recht herzlich und überreichten eine Urkunde für seine großen Verdienste. Mehr als 25 Jahre engagierte er sich unermüdlich für die Region, davon mehr als 15 Jahre im Bezirksstellenausschuss. Peter Pichler steht nach der Betriebsübergabe an seine Tochter der nächsten Generation mit Rat und Tat zur Seite. Wir wünschen ihm weiterhin alles Gute.

© zVg V.l.: Bezirksstellenleiter Bernhard Dissauer-Stanka, Peter Pichler und Bezirksstellenobfrau Monika Eisenhuber