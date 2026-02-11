Großer Erfolg für die Bäckerei Hartner aus dem Bezirk Hollabrunn beim Falstaff Krapfenvoting

Ein beachtlicher Erfolg für das regionale Bäckerhandwerk: Die Bäckerei Hartner aus Schöngrabern im Bezirk Hollabrunn erreichte beim renommierten Falstaff Krapfenvoting den 2. Platz in NÖ und zählt damit zu den besten Krapfenbäckereien Niederösterreichs. Besonders stolz macht diese Auszeichnung, dass „wir fast ausschließlich im Bezirk Hollabrunn tätig sind. Umso mehr freut es mich, dass wir den 2. Platz für gesamt Niederösterreich erreichen konnten“, erklärt Bernd Hartner, Inhaber der Bäckerei.

Das Geheimnis der ausgezeichneten Krapfen liegt in der kompromisslosen Qualität der Zutaten und den vielen geübten Handgriffen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bäckerei Hartner. Verwendet werden ausschließlich frische Freilandeier aus dem Bezirk Hollabrunn, die per Hand aufgeschlagen werden. In der „Krapfensaison“ kommen dabei viele tausend Eier zusammen – allein für den Faschingsdienstag werden rund 2.000 Eier händisch verarbeitet. Dazu kommt bestes heimisches Mehl und die Hartner-Krapfen sind natürlich auch vollständig ohne Palmöl hergestellt.

„Viel Liebe, viel Handarbeit und vor allem Frische – das ist unser Erfolgsrezept“, so Hartner. Die Krapfen werden täglich frisch gebacken und stehen für traditionelles Bäckerhandwerk, wie es im Weinviertel gelebt wird.

Im Sortiment bietet die Bäckerei Hartner Krapfen in vier Geschmacksrichtungen an: klassisch mit Marille, außerdem Nougat und Vanille. Neu im Angebot ist die kreative Variante Powidl Mohn. Die Idee dazu entstand aus dem Team selbst: „Eine Mitarbeiterin liebt Powidl Mohn. Da wir diese Sorte noch nicht im Sortiment hatten, musste ich mir etwas überlegen“, erzählt Bernd Hartner schmunzelnd. Die neue Kreation kommt mittlerweile auch bei den Kundinnen und Kunden hervorragend an.

Der zweite Platz beim Falstaff Krapfenvoting ist für die Bäckerei Hartner nicht nur eine große Anerkennung, sondern auch eine Bestätigung dafür, dass regionale Betriebe mit Qualität, Leidenschaft und echtem Handwerk ganz vorne mitspielennen.