Großes Goldenes Ehrenzeichen für Helmut Tacho

Aus Anlass der Verleihung des Großen Goldenen Ehrenzeichens des Landes NÖ an Bezirksstellenausschussmitglied Helmut Tacho gratulierten Vizepräsidentin Bezirksstellenobfrau Monika Eisenhuber und Bezirksstellenleiter Bernhard Dissauer-Stanka und überreichten eine Dankesurkunde seitens der Bezirksstelle Neunkirchen.

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