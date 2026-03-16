Großes Goldenes Ehrenzeichen für Helmut Tacho
Gloggnitz
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Aktualisiert am 16.03.2026
Aus Anlass der Verleihung des Großen Goldenen Ehrenzeichens des Landes NÖ an Bezirksstellenausschussmitglied Helmut Tacho gratulierten Vizepräsidentin Bezirksstellenobfrau Monika Eisenhuber und Bezirksstellenleiter Bernhard Dissauer-Stanka und überreichten eine Dankesurkunde seitens der Bezirksstelle Neunkirchen.