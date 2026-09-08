Seit 2023 auf Erfolgskurs: Großes Interesse an "Firmenmodell Lehre mit Matura“ 

Zahlreiche interessierte Eltern, Lehrlinge und Lehrbetriebe nutzten die Gelegenheit, sich beim Infoabend in Krumbach über das Modell „Firmenmodell Lehre mit Matura“ zu informieren. Dabei erhielten sie umfassende Informationen zu den Möglichkeiten, die eine Kombination aus Lehre und Matura jungen Menschen bietet. Die fachlichen Inhalte präsentierte Andreas Satzinger vom WIFI Niederösterreich.

Ins Leben gerufen wurde das Projekt bereits im Jahr 2023 von engagierten Unternehmern aus Krumbach gemeinsam mit der Bezirksstelle Wiener Neustadt der Wirtschaftskammer Niederösterreich. Mittlerweile besuchen bereits 32 Jugendliche aus der Region das Programm „Lehre mit Matura“.

Auch Bürgermeister Christian Stacherl und Ausschussmitglied Josef Vollmer nahmen am Infoabend teil und unterstrichen die Bedeutung der Initiative für die Region. Beide unterstützen das Projekt und sehen darin einen wichtigen Beitrag zur Förderung junger Fachkräfte.

„Lehre mit Matura“ verbindet eine praxisnahe Berufsausbildung mit einer zusätzlichen Qualifikation und eröffnet Jugendlichen dadurch noch bessere Chancen für ihren weiteren Berufsweg.