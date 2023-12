Gründer des Monats: Christian Wopienka

Christian Wopienka ist Tanzlehrer in Klosterneuburg. Er tanzt seit seinem 14. Lebensjahr – seitdem ist das Tanzen aus seinem Leben nicht mehr wegzudenken. „Nie hätte ich als Jugendlicher gedacht, dass das Bewegen zur Musik mein komplettes Leben bestimmt und ich diese Freude und Emotionen zukünftigen Tänzerinnen und Tänzern weitergeben darf!“



Als diplomierter Tanzmeister und ausgebildeter Instruktor für Tanzsport hat sich Christian Wopienka mit seiner Frau Julia in ihrer Tanzschule Wopienka in Klosterneuburg auf die Paartänze spezialisiert. Walzer, Boogie, Cha-Cha-Cha, Salsa, Tango, Swing, Foxtrott und viele weitere Tänze werden nahezu täglich angeboten. Tanzkurse gibt es für Personen jeden Alters: Kids, Teens und Erwachsene finden ihre gewünschten Tanzeinheiten in der neu gegründeten Tanzschule.

www.antanzen.at

www.gruenderland-noe.at