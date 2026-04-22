Gründer des Monats: Florian Weiss

Moderne und individuelle Webseiten - das ist das Metier von Florian Weiss und seiner Webagentur "WhiteWolfWeb". Der Hollabrunner arbeitet mit Unternehmen, Selbstständigen und Organisationen zusammen, die online nicht nur präsent, sondern ihre Leistungen und ihr Know-how auch überzeugend zeigen wollen.

Statt Baukastensystemen setzt er auf maßgeschneiderte Weblösungen - hochwertig entwickelt, klar strukturiert, mobil optimiert und suchmaschinenfreundlich. Als digitaler Architekt plant und realisiert er Webauftritte, die nicht nur gut aussehen, sondern flexibel erweitert und an neue Anforderungen angepasst werden können. "Was ich an meinen Kunden besonders schätze, ist, dass persönliche Zusammenarbeit, hohes technisches Niveau und Klarheit in Kommunikation, Konzept und Umsetzung von ihnen wertgeschätzt werden."

www.whitewolfweb.at

www.gruenderland-noe.at

