Gründer des Monats: Philipp Pflügl

Schon seit Jahren beschäftigt sich der Scheibbser Philipp „Zeus“ Pflügl mit den unterschiedlichsten Social Media Plattformen. Wenn man auf den verschiedensten Plattformen professionell wirken möchte, ist Social Media nicht mehr etwas, das man so beiläufig macht in einem Unternehmen – es ist zu einem Fulltime-Job geworden“, so Philipp Pflügl. Sein Unternehmen Zeus Production bietet von der professionellen Foto- & Video-Contenterstellung über zeitgemäßes Grafikdesign bis hin zur gesamten Plattformbetreuung inklusive Kampagnen die gesamte Bandbreite an. Auch Einschulungen und Workshops in Firmen für Marketing oder Verkaufsteams gehören zum Repertoire von Zeus Production.

Philipp „Zeus“ Pflügl ist sich sicher: „Social Media ist nicht die Zukunft, Social Media ist die Gegenwart!“

