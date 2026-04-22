Gründer des Monats: Richard Purkhauser

Einst eine klassische Tischlerei, hat sich die „Auftischlerei“ zu einem besonderen Ort des Ankommens, Genießens und der Begegnung entwickelt. Gegründet wurde sie von Richard Purkhauser in Weikendorf im Bezirk Gänserndorf. In liebevoll umgestalteten Räumen mit echter Wohnzimmeratmosphäre vereinen sich Caféhaus und Hofladen zu einem Genusskonzept. Besonders beliebt sind die verschiedenen Frühstücksvarianten, dazu Bio-Kaffee, Tees von Sonnentor, Kakao und Fruchtsäfte. Gerne werden alle Produkte auch zum Mitnehmen serviert.

Ergänzt wird das kulinarische Angebot durch ausgewählte Erzeugnisse aus der Umgebung: Das sind hochwertige Lebensmittel genauso wie kleine Besonderheiten, die die Kundinnen und Kunden gerne mit nach Hause nehmen.

„Die Auftischlerei steht für Qualität, Regionalität und Zeitbewusstsein. Wechselnde Kunstwerke regionaler Künstlerinnen und Künstler schmücken die Räume und verleihen ihnen damit eine besondere Note. In weiterer Folge planen wir eine Erweiterung mit Veranstaltungssaal. So wächst die Auftischlerei Schritt für Schritt zu einem lebendigen Treffpunkt für die ganze Region“, freut sich „Auftischlerei“-Gründer Richard Purkhauser.

www.gruenderland-noe.at

