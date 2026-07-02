Gründer des Monats: Roland Altenberger

Roland Altenberger aus Königstetten hat die Poolüberdachung revolutioniert. Er ist einer jener Gründer des Monats, die die Initiative „Gründerland NÖ“, eine Kooperation von Wirtschaftskammer NÖ und riz up, gemeinsam mit der NÖN vor den Vorhang holt.

Vom Pooldach zur Energiequelle

Mit „Skyvolution One“ präsentiert Roland Altenberger mit seiner Firma Skyvolution Energy GmbH aus Königstetten die erste Echtglas-Poolüberdachung mit nahtlos integrierter Photovoltaik. Das System vereint Schutz, Design und Energiegewinnung in einer eleganten, alltagstauglichen Lösung. Roland Altenberger: „Die Idee entstand aus einem persönlichen Bedürfnis, Poolflächen besser zu nutzen und nachhaltig Energie zu erzeugen. Versiegelte Flächen wie Pools, Terrassen oder Carports werden zu Energiequellen ohne Kompromisse bei Qualität und Ästhetik.“ Je nach Größe liefert Skyvolution One bis zu 8,4 kWp und rund 8.400 kWh Strom pro Jahr. Gleichzeitig reduziert die Überdachung Verdunstung und Wärmeverlust des Beckens. Die Konstruktion aus hochwertigem Verbundsicherheitsglas mit integrierten PV-Zellen lässt viel Tageslicht in den Pool, und auch am Wasser reflektierte Sonnenstrahlen werden zusätzlich zur Stromerzeugung genutzt.