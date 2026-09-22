Gründer des Monats: Melanie Schreymayer

Melanie Schreymayer hat mit der Agentur Mary Poppins in Wiener Neustadt ihre berufliche Leidenschaft zum Beruf gemacht. Sie ist eine jener Gründer:innen des Monats, die die Initiative „Gründerland NÖ“, eine Kooperation von Wirtschaftskammer NÖ und riz up, gemeinsam mit der NÖN vor den Vorhang holt.

Mit Herz und Kompetenz

In ihrer Agentur vermittelt Melanie Schreymayer qualifiziertes, geprüftes und legal beschäftigtes Hauspersonal – von Haushaltshilfen und Nannys über Senioren- und Tierbetreuung bis hin zu Personal Assistants und Gärtnern. Ziel ist es, Familien, Seniorinnen & Senioren sowie vielbeschäftigte Menschen spürbar zu entlasten.

Die Unternehmerin bringt langjährige Erfahrung aus den Bereichen Personalmanagement, Recruiting und Franchise-Management mit. Als berufstätige Mutter kennt sie die Herausforderungen des Familienalltags aus eigener Erfahrung und weiß, wie wertvoll verlässliche Unterstützung ist. „Dort, wo es menschelt, bin ich zuhause“, beschreibt sie ihre Motivation. Mit ihrem Unternehmen setzt Melanie Schreymayer auf Herzlichkeit, Professionalität und Verantwortung. In Niederösterreich verbindet sie Heimat mit Herzensarbeit – und schenkt Menschen verlässliche Unterstützung im Alltag.