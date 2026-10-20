Gründer des Monats: Denis Smajlagić

Mit seiner Firma „DSX Deine Sicherheitsexperten“ setzt Denis Smajlagić auf moderne Lösungen in den Bereichen Arbeitssicherheit, Brandschutz und Prävention. Er ist einer jener Gründer:innen des Monats, die die Initiative „Gründerland NÖ“, eine Kooperation von Wirtschaftskammer NÖ und riz up, gemeinsam mit der NÖN vor den Vorhang holt.

Sicherheit neu gedacht

Der Unternehmer aus Tulln bringt mehr als 16 Jahre Expertise mit und unterstützt Betriebe dabei, gesetzliche Vorgaben effizient und praxisnah umzusetzen.

Besonderen Wert legt er auf digitale Werkzeuge, die Begehungen, Dokumentationen und Sicherheitsprozesse vereinfachen. Bei Bedarf arbeitet er mit einem Netzwerk aus weiteren Fachleuten zusammen.

Nach seiner langjährigen Tätigkeit in leitenden Funktionen bei verschiedenen namhaften Unternehmen erfüllte sich Denis Smajlagić den Traum von der Selbstständigkeit. Das Firmenmotto „Sicherheit neu gedacht“ steht für moderne Lösungen, persönliche Betreuung und einen nachhaltigen Mehrwert, der über die Erfüllung gesetzlicher Pflichten hinausgeht. Den Standort Niederösterreich schätzt er aufgrund der zentralen Lage und des starken regionalen Unternehmergeists.

