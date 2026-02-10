Gründerin des Monats: Sandra Zima

Was mit einem selbstgenähten Sitzsack in Walform begonnen hat, hat sich zu einer Marke entwickelt, die heute für Nachhaltigkeit, Regionalität und Qualität steht. Zusammen mit zwei weiteren Mamas hat Sandra Zima (im Bild ganz rechts) „Snagy“ gegründe, um Produkte zu schaffen, denen Eltern vertrauen und die Kinder lieben.



Bekannt wurde das junge Unternehmen mit handgemachten Walsitzsäcken und Geburtskissen, die bis heute liebevoll in ihrer Werkstatt in Baden gefertigt werden.

Mit den „Snagy Zaubersnacks“ wagten sie schließlich den nächsten Schritt: gesunde, vegane Bio-Kindersnacks ohne Zuckersatz – erhältlich bei Bipa, Billa Plus, Gewusst wie und im Online-Shop.



www.snagy.at

www.gruenderland-noe.at

