Gründerin des Monats: Selena Regenfelder-Haas

Als erfahrene Lebens- und Sozialberaterin begleitet Selena Regenfelder-Haas Menschen auf ihrem individuellen Entwicklungsweg zu mehr Klarheit und Lebensfreude. Mit viel Herz, Methodenvielfalt und Feingefühl unterstützt sie bei Entscheidungsfindungen, familiären Konflikten oder festgefahrenen Gedankenmustern.



Ihr Angebot reicht von psychosozialer Beratung und Persönlichkeitscoaching bis zu Workshops und Seminaren. Auch bei Lernschwierigkeiten, sozialen Unsicherheiten oder im beruflichen Kontext bietet sie zielgerichtete Unterstützung. Zusätzlich begleitet sie Betroffene und Angehörige mit Messie-Syndrom. „Meine Arbeit ist individuell, kreativ und lösungsorientiert – immer mit dem Blick auf das Wesentliche: den Menschen“, betont die Gründerin.



www.gruenderland-noe.at



www.befreiterleben-beratung.at

