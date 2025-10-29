Gründerin des Monats: Selena Regenfelder-Haas
Die Initiative "Gründerland NÖ", eine Kooperation von Wirtschaftskammer NÖ und riz up, holt gemeinsam mit der NÖN Gründer:innen vor den Vorhang. In diesem Monat: Selena Regenfelder-Haas aus Wöllersdorf.
Als erfahrene Lebens- und Sozialberaterin begleitet Selena Regenfelder-Haas Menschen auf ihrem individuellen Entwicklungsweg zu mehr Klarheit und Lebensfreude. Mit viel Herz, Methodenvielfalt und Feingefühl unterstützt sie bei Entscheidungsfindungen, familiären Konflikten oder festgefahrenen Gedankenmustern.
Ihr Angebot reicht von psychosozialer Beratung und Persönlichkeitscoaching bis zu Workshops und Seminaren. Auch bei Lernschwierigkeiten, sozialen Unsicherheiten oder im beruflichen Kontext bietet sie zielgerichtete Unterstützung. Zusätzlich begleitet sie Betroffene und Angehörige mit Messie-Syndrom. „Meine Arbeit ist individuell, kreativ und lösungsorientiert – immer mit dem Blick auf das Wesentliche: den Menschen“, betont die Gründerin.