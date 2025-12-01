Gründerin des Monats: Tanja Grill

Regionale Unternehmen unterstützen und Marken schaffen, die Werte transportieren, Geschichten erzählen und Visionen sichtbar machen – so lautet die Mission von Tanja Grill. Die Gründerin aus Breitenau (Bezirk Neunkirchen) hat sich nach fast zehn Jahren im Marketing selbstständig gemacht.



In ihrem Strategie- und Designstudio "TANOLARA" bietet sie ihren Kund:innen hochwertiges Branding und strategisches Marketing. „Meine Philosophie verbindet strategische Tiefe mit zeitloser Ästhetik und der Wertschätzung für natürliche Materialien und Handwerkskunst", erklärt Grill. So entstehen Identitäten, die Substanz, Eleganz und Authentizität vereinen. „Jede Zusammenarbeit steht für strategische Klarheit, hochwertiges Design und den Mut, neue Wege zu gehen!"



www.gruenderland-noe.at



www.tanolara.com

