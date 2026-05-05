Gründerworkshop IT-HTL Ybbs

Die Schülerinnen und Schüler der IT-HTL Ybbs erhielten erste Einblicke in die Selbstständigkeit. Im Rahmen eines Gründerworkshops setzten sie sich mit rechtlichen Grundlagen sowie betriebswirtschaftlichen Überlegungen einer Unternehmensgründung auseinander. Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer vermittelte dabei praxisnahes Wissen und konnte auch viele Fragen beantworten. „Das große Interesse freut mich sehr. In der Klasse gab es sogar bereits eine Unternehmensgründung“, berichtet Andreas Hofbauer.

© WKNÖ Schüler und Schülerinnen der IT-HTL Ybbs mit WKNÖ-Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer



