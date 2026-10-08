Schülerinnen und Schüler des Schulzentrums Gmünd beim Gründerworkshop

Bezirksstellenleiterin Katharina Schwarzinger konnte auch heuer wieder über 30 Schülerinnen und Schüler des Schulzentrums Gmünd am 5. Oktober zum Gründerworkshop in der Wirtschaftskammer Gmünd begrüßen.

Die SchülerInnen erwartete eine interessante, umfassende Präsentation durch Bezirksstellenleiterin Schwarzinger, bei der die WK-Organisation vorgestellt, der Weg zur Gründung aufgezeigt und auch die rechtlichen Rahmenbedingungen beleuchtet wurden.

Danach folgte eine Präsentation des Wifi Regionalmanagers Leopold Streicher und des TIP Referenten Robert Backhausen, die beide ihre jeweiligen Abteilungen und Schwerpunkte vorstellen.

Im Anschluss daran übernahmen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Organisation „ifte“, um mit den Schüler:innen Geschäftsideen zu erarbeiten. Das Ergebnis wird von den Schüler:innen im Februar 2027 Im Rahmen des Entrepreneurship-Tages, ebenfalls in der Wirtschaftskammer Gmünd, gemeinsam mit den teilnehmenden Betrieben, präsentiert werden.