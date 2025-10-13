Gründerworkshop des Schulzentrums in der Wirtschaftskammer Gmünd

Über 30 Schülerinnen und Schüler des Schulzentrums Gmünd besuchten am 6. Oktober den Gründerworkshop in der Wirtschaftskammer Gmünd. Nach einem Rundgang durch das Haus folgte eine kurze Vorstellung des Wifi durch Regionalmanager Leopold Streicher und des TIP durch Referent Robert Backhausen. Danach folgte eine interessante, umfassende Präsentation durch Bezirksstellenleiterin Katharina Schwarzinger, bei der die WK-Organisation vorgestellt, der Weg zur Gründung aufgezeigt und auch die rechtlichen Rahmenbedingungen beleuchtet wurden.

Im Anschluss daran übernahm Alexander Spitzer von der Organisation „ifte“, um mit den Schüler:innen Geschäftsideen zu erarbeiten. Das Ergebnis wird von den Schüler:innen im Februar 2026 Im Rahmen des Entrepreneurship-Tages, ebenfalls in der Wirtschaftskammer Gmünd, gemeinsam mit den teilnehmenden Betrieben, präsentiert werden.