Grüne Power made in NÖ

Reichersdorf 10 in Neuhofen an der Ybbs – Sitz der STH GmbH: Das regional tätige Unternehmen aus dem Bezirk Amstetten setzt seinen Schwerpunkt auf nachhaltige Energie und organische Düngemittel.

Zum Produktportfolio zählen hochwertige Holzpellets sowie Hühnermistpellets als organischer Dünger für die Landwirtschaft und den heimischen Garten. „Darüber hinaus arbeiten wir kontinuierlich an innovativen Weiterentwicklungen, wie etwa Grillpellets für den privaten Gebrauch“, verrät Geschäftsführer Florian Stöger.

Flexible und zuverlässige

Belieferung der Kunden

Neben der Produktion verfügt die STH GmbH auch über einen eigenen Holzpellets-Lkw, wodurch eine flexible und zuverlässige Belieferung der Kunden sichergestellt wird.

Unterstützung für die STH GmbH kam von der Wirtschaftskammer Niederösterreich, Abteilung Umweltpolitik. Sehr zur Freude von Geschäftsführer Florian Stöger. „Die Beratung durch die Wirtschaftskammer Niederösterreich im Bereich CE-Kennzeichnung und Normen war für uns sehr wertvoll. Durch die kompetente und praxisnahe Unterstützung konnten wir die Anforderungen effizient umsetzen“, unterstreicht Florian Stöger.

www.pressgold-pellets.com

CE-Kennzeichnung - Wirtschaftskammer NÖ berät

Die Wirtschaftskammer NÖ, Abteilung Umweltpolitik, ist die erste Anlaufstelle zu allen Fragen im Bereich CE-Kennzeichnung, (Produkt)Sicherheit, Normen samt Normeneinsichtnahmen sowie Informationen rund um aktuelle Rechtsakte und technische Auskünfte.

T 02742/851-16903 oder

E ce@wknoe.at

wko.at/noe/ceE