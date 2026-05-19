Gütesiegel „VAlerie“ für neun Versicherungsagenten

Im Haus der Digitalisierung wurden neun Versicherungsagenten feierlich mit dem Gütesiegel „VAlerie“ ausgezeichnet. Die Ehrung zählt zu den bedeutendsten Qualitätsauszeichnungen der Branche.

Das Gütesiegel steht als Symbol für höchste Qualitätsstandards, professionelles Unternehmertum und gelebte Weiterbildung. Es würdigt Versicherungsagenten, die sich durch besonderes Engagement, exzellente Beratungsqualität und ausgeprägte Serviceorientierung auszeichnen.

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Obmann Thomas Ableidinger gratulierte den ausgezeichneten Gütesiegelträgern herzlich zur Erfüllung der anspruchsvollen Qualitätskriterien und hob ihren Einsatz für höchste Standards in der Kundenbetreuung hervor.