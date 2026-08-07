Gussundco – wenn Handwerk auf Kreativität trifft

Ein altes Maschinenteil, das längst nicht mehr erhältlich ist. Eine Skulptur, die in Bronze verewigt werden soll. Oder die Idee für ein völlig neues Produkt. Für Ing. Roland Kuchler beginnt genau dort die spannendste Phase seiner Arbeit: Gemeinsam mit seinen Kunden eine individuelle Lösung zu entwickeln. Mit seinem Familienunternehmen Gussundco in Ebreichsdorf hat sich der erfahrene Maschinenbauingenieur einen lang gehegten Traum erfüllt. Seit der Firmengründung im Jahr 2024 entstehen hier Werkstücke, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Eines haben sie jedoch gemeinsam: Jedes Projekt ist ein Unikat und wird individuell nach den Wünschen der Kunden gefertigt. Wer Kuchler durch seine Werkstatt begleitet, spürt schnell seine Begeisterung für das Gießerhandwerk. Mit viel Leidenschaft erzählt er von den unterschiedlichsten Aufträgen, die von historischen Fassadenelementen über Kunstobjekte bis hin zu technischen Bauteilen reichen. Viele Kunden kommen nicht mit fertigen Plänen, sondern lediglich mit einer Idee oder einem Problem. Gemeinsam wird daraus Schritt für Schritt die passende Lösung entwickelt. Zu den Kunden zählen Architekten, Hausverwaltungen, Künstler, Industrieunternehmen ebenso wie Privatpersonen. Dabei verbindet gussundco traditionelles Gießerhandwerk mit modernem Engineering, 3D-Scanning und 3D-Druck. Im Ebreichsdorfer Gewerbepark Nord hat das Unternehmen nun ein neues Zuhause gefunden.

www.gussundco.at