Guter Austausch beim Antrittsbesuch: WK-Mödling und WIFI Mödling zu Gast bei neuer HTL-Direktorin

Bei einem Antrittsbesuch in der HTL Mödling trafen WK-Mödling-Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller und WIFI-Mödling-Leiter Rainer Anhammer erstmals mit der neuen Direktorin Katharina Übl-Zelenka zusammen. Im Mittelpunkt des Gesprächs standen die weitere Vertiefung der bestehenden Kooperationen sowie neue Perspektiven für die Zusammenarbeit zwischen Schule und Wirtschaft.

Direktorin Übl-Zelenka betonte, wie wichtig ein enger Austausch mit regionalen Wirtschaftspartnern sei, um den Schülerinnen und Schülern praxisnahe Bildung und bestmögliche Vorbereitung auf ihre berufliche Zukunft zu bieten. Lautermüller und Anhammer unterstrichen die langjährige, konstruktive Verbindung zwischen der HTL Mödling, der Wirtschaftskammer und dem WIFI und zeigten sich erfreut über die gemeinsamen Pläne.

Im Gespräch wurden laufende Projekte evaluiert und mögliche neue Initiativen diskutiert. Alle Beteiligten zogen eine positive Bilanz des Treffens und bekräftigten, die Zusammenarbeit noch weiter auszubauen.

„Der Austausch war sehr inspirierend. Die HTL Mödling ist ein zentraler Partner für die regionale Wirtschaft und wir freuen uns auf die nächsten gemeinsamen Schritte“, so das gemeinsame Fazit.