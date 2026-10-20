Halloween in NÖ: Rund 15 Mio. Euro bringen Impulse für den heimischen Handel

Süßes oder Saures: Halloween hat sich längst auch in Niederösterreich etabliert. Rund um den 31. Oktober profitieren zahlreiche Bereiche des Einzelhandels – von Süßigkeiten und Dekoration über Kürbisse bis hin zu Kostümen und Accessoires. „Halloween ist mittlerweile ein fixer Anlass im Einkaufsjahr und bringt zusätzliche Impulse für unterschiedliche Branchen im heimischen Handel“, erklärt Franz Kirnbauer, Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer NÖ (WKNÖ).

Laut aktueller Erhebung der KMU Forschung Austria ist in Niederösterreich mit Gesamtausgaben von rund 15 Millionen Euro zu rechnen. Wer für Halloween einkauft, gibt dafür im Durchschnitt etwa 50 Euro aus. „Von der Packung Süßigkeiten für die Kinder vor der Haustür bis zur Dekoration oder Verkleidung: Halloween bietet vielfältige Kaufanlässe und sorgt damit für zusätzliche Frequenz im Handel“, weiß Kirnbauer.

Süßigkeiten klar an der Spitze

Mit Abstand am häufigsten landen Süßigkeiten im Einkaufskorb: 93 Prozent der Käuferinnen und Käufer greifen zu. Dahinter folgen gruselige Dekorationsartikel mit 42 Prozent und Zierkürbisse mit 36 Prozent. Schminke, Make-up, Schmuck und Accessoires stehen bei 27 Prozent auf der Einkaufsliste, Kostüme bei 24 Prozent.

Stationärer Handel bleibt erste Anlaufstelle

Eine zentrale Rolle spielt der Einkauf vor Ort: 82 Prozent der Käuferinnen und Käufer wollen ihre Halloween-Artikel im stationären Handel besorgen. Vier von zehn ziehen auch Einkäufe im Internet in Erwägung. „Gerade bei saisonalen Anlässen können unsere Händlerinnen und Händler mit Auswahl, Qualität und persönlicher Beratung punkten. Dass mehr als acht von zehn ihre Halloween-Einkäufe vor Ort erledigen wollen, unterstreicht die Bedeutung des stationären Handels“, betont Kirnbauer.

Wenn die Kinder von Haus zu Haus ziehen

Besonders präsent ist Halloween bei Familien und jüngeren Menschen. In Haushalten mit Kindern bis 16 Jahren geben 67 Prozent an, dass die eigenen Kinder mitmachen und durch die Nachbarschaft ziehen. Auch viele Erwachsene sind auf die kleinen Halloween-Gäste vorbereitet: 38 Prozent wollen auf jeden Fall Süßigkeiten oder kleine Geschenke verteilen, weitere 32 Prozent wahrscheinlich. Je 15 Prozent werden wahrscheinlich beziehungsweise sicher nichts verteilen. „Halloween verbindet gemeinsames Feiern mit einem konkreten Kaufanlass. Davon profitieren unterschiedliche Bereiche des Handels. Wer dabei beim Händler vor Ort einkauft, stärkt zugleich die regionale Wertschöpfung“, appelliert Kirnbauer.

Hintergründe zum Brauch

Halloween hat seine Wurzeln im katholischen Irland und gelangte durch irische Einwanderer in die USA. Von dort verbreitete sich der Brauch in viele weitere Teile der Welt und hat sich mittlerweile auch in Niederösterreich als Teil des jährlichen Eventkalenders etabliert.

© Tanja Wagner Franz Kirnbauer, Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer NÖ

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