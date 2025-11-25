Hana Market eröffnet in Purkersdorf
Purkersdorf
25.11.2025
In Purkersdorf hat vor kurzem der Jungunternehmer Alireza Ferdowsi seinen "Hana Market" geöffnet. Das Geschäft bietet eine breite Auswahl an türkischen, iranischen und arabischen Spezialitäten – von frischem Obst und Gemüse über aromatische Gewürze bis hin zu vielen weiteren Köstlichkeiten. Zur Eröffnung gratulierten WK-Außenstellenobmann Andreas Kirnberger, Bgm. Stefan Steinbichler, JW-Bezirksvorsitzende Miriam Scharf und WK-Außenstellenleiter Ramazan Serttas.