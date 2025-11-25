Hana Market eröffnet in Purkersdorf

In Purkersdorf hat vor kurzem der Jungunternehmer Alireza Ferdowsi seinen "Hana Market" geöffnet. Das Geschäft bietet eine breite Auswahl an türkischen, iranischen und arabischen Spezialitäten – von frischem Obst und Gemüse über aromatische Gewürze bis hin zu vielen weiteren Köstlichkeiten. Zur Eröffnung gratulierten WK-Außenstellenobmann Andreas Kirnberger, Bgm. Stefan Steinbichler, JW-Bezirksvorsitzende Miriam Scharf und WK-Außenstellenleiter Ramazan Serttas.

© zVg V.l.: WKNÖ-Außenstellenobmann Andreas Kirnberger, JW-Bezirksvorsitzende Miriam Scharf, Nojme Tahmasbaki, Alireza Ferdowsi, Aliakbar Ferdowsi, Bgm. Stefan Steinbichler, WKNÖ-Außenstellenleiter Ramazan Serttas