Handwerk mit Geschichte: Junge Wirtschaft zu Besuch bei Glaserei Scharrer

Beim diesjährigen „Baden in Weiß" nutzte Harald Schachl, Bezirksvorsitzender der Jungen Wirtschaft Baden, die Gelegenheit zu einem Besuch der Stadtglaserei Scharrer in der Wassergasse.

Abseits des festlichen Treibens stand dabei ein Blick hinter die Kulissen eines der ältesten Handwerksbetriebe der Stadt auf dem Programm.

Die Glaserei Scharrer blickt auf über 100 Jahre Unternehmensgeschichte in Baden zurück. Spezialisiert auf Maßanfertigungen rund um Glas — von Veredelungen und Sicherheitsglas über Spiegel bis hin zur Einrahmung von Kunstwerken in Museumsqualität — hat sich der Familienbetrieb über Generationen einen Ruf für Handwerksqualität und Verlässlichkeit erarbeitet. Mit Johannes Meixner steht bereits die fünfte Generation bereit, dieses Erbe weiterzuführen.

„Man spürt, was es bedeutet, wenn Unternehmertum über Generationen gelebt wird", so Harald Schachl beim Besuch.

www.glas-scharrer.at