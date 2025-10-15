Handwerk4Future – Lehrlingsmesse im Steinfeldzentrum

Von 9. bis 11. Oktober besuchten wieder zahlreiche Schulen, Schüler, Lehrer und Eltern die mittlerweile traditionelle Lehrlingsmesse der F. List GmbH.

Organisiert von Markus Bauer waren auch in diesem Jahr viele renommierte Unternehmen aus dem Bezirk Neunkirchen unter den ausstellenden Firmen. Viele interessante Gespräche und wertvolle Einblicke in viele technische Lehrberufe waren die Folge. Ein großes Dankeschön an Markus Bauer und die F. List für die gelungene Veranstaltung.