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Handwerk4Future – Lehrlingsmesse im Steinfeldzentrum

Breitenau

Lesedauer: 1 Minute

Aktualisiert am 12.10.2026

Am 8. und 9. Oktober besuchten wieder zahlreiche SchülerInnen, LehrerInnen und Eltern die bereits traditionelle Lehrlingsmesse der F. List GmbH – Handwerk4Future.

Bei der Messe für technische Berufe, organisiert von Markus Bauer, fanden sich auch in diesem Jahr viele renommierte Unternehmen aus dem Bezirk Neunkirchen unter den ausstellenden Firmen. Ein großes Dankeschön an Markus Bauer und die F. List für die gelungene Veranstaltung.

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© zVg V.l.: Organisator Markus Bauer (F. List), Herbert Gersthofer und Bernhard Dissauer-Stanka