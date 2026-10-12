Handwerk4Future – Lehrlingsmesse im Steinfeldzentrum

Am 8. und 9. Oktober besuchten wieder zahlreiche SchülerInnen, LehrerInnen und Eltern die bereits traditionelle Lehrlingsmesse der F. List GmbH – Handwerk4Future.

Bei der Messe für technische Berufe, organisiert von Markus Bauer, fanden sich auch in diesem Jahr viele renommierte Unternehmen aus dem Bezirk Neunkirchen unter den ausstellenden Firmen. Ein großes Dankeschön an Markus Bauer und die F. List für die gelungene Veranstaltung.