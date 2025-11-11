Harald Gschweidl neue Bezirksvertrauensperson in Korneuburg/Stockerau 

Der Unternehmer ist mit seinem Betrieb auf Kundengewinnung und Kundenbindung spezialisiert. Gerade kleine Unternehmen wie EPU und KMU profitieren besonders davon. Mit Bezirksstellenleiterin Anna-Margareta Schrittwieser gab es schnell inhaltliche Gemeinsamkeiten. Beiden ist die Nähe zu den Mitgliedsbetrieben wichtig, ebenso das Angebot von Services der Wirtschaftskammer und der Fachgruppe sowie die aktive Förderung der Vernetzung. Geplant sind zweimal jährlich Stammtische vor Ort in der Bezirksstelle, die in einer historischen Jugendstilvilla untergebracht ist. Am Programm stehen fachlichen Vorträge, die mit einem Unternehmerfrühstück verbunden sein werden.

© WKNÖ Beim Antrittsbesuch in der WKNÖ-Bezirksstelle Korneuburg/Stockerau ergaben sich schnell inhaltliche Gemeinsamkeiten bei BVP Harald Gschweidl und Bezirksstellenleiterin Anna-Margareta Schrittwieser