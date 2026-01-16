Hasenöhrl H&S folgt Zauner GmbH

Die Zukunft des ehemaligen Bau- und Zimmereibetriebes in Gross Gerungs ist gesichert: Die Hasenöhrl H&S Hochbau und Sanierungs GmbH folgt der Zauner GmbH ab Jänner 2026 am Firmengelände in Groß Gerungs. Mit der Integration der Zimmerei erweitert H&S sein Leistungsspektrum in Richtung Holzbau. Kundinnen und Kunden im Waldviertel erhalten damit wieder einen voll ausgestatteten Ansprechpartner für sämtliche Bauvorhaben.

Wie bei H&S üblich, umfasst das Angebot auch künftig die gesamte Projektabwicklung – von der Planung über Behördenwege bis zur Ausführung. Die langjährige Firmenphilosophie des Traditionsbetriebs Zauner, „Alles aus einer Hand und aus der Region“, bleibt damit fest am Standort verankert und wird durch H&S weitergeführt.

René Zinner, Geschäftsführer der Hasenöhrl H&S, betont die regionale Bedeutung der Übernahme: „Wir wollen bis zu 70 neue Arbeitsplätze schaffen – ein klarer Gewinn für die Region Zwettl und das Waldviertel.“

Die Hasenöhrl Gruppe ist ein österreichisches Familienunternehmen mit Wurzeln im Jahr 1960 und zählt seit Jahrzehnten zu den renommierten niederösterreichischen Bauunternehmen. Auch in herausfordernden Zeiten setzt Hasenöhrl bewusst auf Wachstum. Karl Hasenöhrl erklärt: „Erfolg am Bau braucht erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir setzen auf traditionelles Handwerk und höchste Qualität. Die Übernahme dieses Betriebs ist daher ein konsequenter Schritt. Gemeinsam mit dem Team aus Zwettl und Groß Gerungs wollen wir starke Impulse für das Baugeschehen im Waldviertel setzen.“

Unverändert weitergeführt wird auch die H&S Technik-Niederlassung in Zwettl. Für beide Standorte sucht das Unternehmen aktuell Fachkräfte aus allen Bereichen – von Lehrlingen, Facharbeitern über Techniker und Poliere bis hin zu Bauleitern. Der wachsende Betrieb bietet somit vielfältige Karrierechancen.

www.hasenoehrl.at