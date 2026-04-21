Hausmesse im Wohnquartier: Wohntrends entdecken

Bei der schon traditionellen Hausmesse im Wohnquartier Retz standen aktuelle Wohntrends und moderne Handwerkslösungen im Mittelpunkt: Besucherinnen und Besucher erhielten Einblicke in innovative Bodenlösungen, neue Möbeltrends, Wand- und Deckengestaltung sowie stimmige Beleuchtungskonzepte.

Ein besonderes Highlight war die Live-Demonstration des staubfreien Bodenschleifens. Unternehmer und Bodenlegermeister Bernhard Mayr erklärte außerdem den Trend zu neuen Parkett-Verlegearten: Der Klassiker Schiffsboden bleibt gefragt, zugleich gewinnt z. B. die Fischgrätverlegung zunehmend an Beliebtheit.

„Der Trend im Bereich Einrichtung gehe klar zur ganzheitlichen Einrichtung“, so Mayr und erklärt weiter: „Boden, Wandgestaltung, Möbel, Decke und Licht sollten als harmonisches Gesamtkonzept zusammenspielen!“

Das Wohnquartier begleitet Kundinnen und Kunden dabei entlang des gesamten Prozesses – von der Planung inklusive 3D-Visualisierung und Moodboard bis hin zur hauseigenen Montage. So erhalten Interessierte Beratung und Umsetzung aus einer Hand.

„Die Hausmesse soll zeigen, wie viel Qualität und Komfort heute in professioneller Planung und modernen Verarbeitungstechniken steckt – und wie sich Wohnräume damit spürbar aufwerten lassen“, sagt Bernhard Mayr.

© zVg v.l. vordere Reihe sitzend: Bürgermeister Stefan Lang, Bernhard und Claudia Mayr, FiW-Bezirksvorsitzende Bettina Heinzl

v.l. hintere Reihe: Bezirksstellenausschussmitglied Reinhard Indraczek, Bezirksstellenobmann Alfred Babinsky, Bezirksstellenleiter Julius Gelles





