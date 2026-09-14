Haustechnik Wimmer GmbH – neuer Betriebsstandort

Tradition trifft Zukunft - Ein alteingesessener Familienbetrieb mit Zukunftsinvestitionen

Die Haustechnik Wimmer GmbH feierte ihren neuen Firmenstandort in Großweikersdorf und ihr 98-jähriges Bestehen. Der Neubau bietet nun unter anderem ein „Zukunftshaus“, in dem neueste Haustechnik getestet wird, bevor sie bei Kundinnen und Kunden zum Einsatz kommt, sowie deutlich verbesserte Arbeitsbedingungen für das Team.

Zahlreiche Gäste folgten der Einladung zur Eröffnungsfeier und konnten mit einer Führung den neuen Standort kennenlernen. Das Fest bot weiters ein umfangreiches Programm mit Ausstellungsstationen, Industriepartner-Präsentationen, eine Firmengeschichte-Ausstellung und Angebote für die ganze Familie.

Romana Franzl gratulierte im Namen der Wirtschaftskammer Tulln zur Eröffnung und wünscht weiterhin alles Gute und viel Erfolg.

© Markus Dunst V.l.: Werner Dangl, Friedrich Hahn, Philipp Otto, Denise Schneider, Franz Kloiber, Romana Franzl, Amtsleiter Tomas Pachner, Angelika Dunst, Günther Cvach, Bürgermeister Alois Zetsch, Vizebürgermeister Paul Otto, Geschäftsführer Stefan Wimmer sowie Josef Bayreder



