HAUSUMZUBAU setzt auf starke Nachwuchskräfte

Beim Lehrlingswettbewerb der niederösterreichischen Hochbauer in der BAUAkademie NÖ stellte Jan Hütten, Lehrling der HAUSUMZUBAU GmbH in Krems, sein Können unter Beweis.

Markus Aigner und Alexander Holzer von HAUSUMZUBAU und Bezirksstellenleiter Holger Lang-Zmeck gratulierten zur erfolgreichen Teilnahme. „Jan ist für unsere Firma ein echter Gewinn. Wir sind stolz auf seinen Einsatz und seine Leistung und freuen uns, ihn auf seinem weiteren Weg begleiten zu dürfen“, betont das Unternehmen.