Heindl Brot investiert in neuen Standort in Zwettl

Heindl Brot setzt einen wichtigen Wachstumsschritt: Der Familienbetrieb errichtet im Zwettler Gewerbegebiet beim Berger-Kreisverkehr einen neuen Produktions- und Verkaufsstandort.

Der bisherige Standort in Großgöttfritz war aufgrund des kontinuierlichen Wachstums an seine räumlichen Grenzen gestoßen.

Auf rund 2.500 Quadratmetern entstehen Backstube, Konditorei, Logistik, Verwaltung und ein Verkaufs-Café mit Terrasse und Drive-in. Einblicke in die Produktion machen das traditionelle Bäckerhandwerk für Kundinnen und Kunden sichtbar.

Rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übersiedeln nach Zwettl. Die Investition schafft zudem Potenzial für weitere Arbeits- und Ausbildungsplätze. Mit der Beauftragung regionaler Unternehmen stärkt Heindl Brot die Wertschöpfung im Waldviertel.

Anne Blauensteiner, Obfrau der Wirtschaftskammer Zwettl, betont: „Diese Investition ist ein starkes Signal für den Wirtschaftsstandort Zwettl. Sie sichert Arbeitsplätze, eröffnet Chancen für Lehrlinge und stärkt die regionale Wertschöpfung.“

Die Fertigstellung ist für Spätsommer 2027 geplant. Die bestehenden Filialen bleiben erhalten. Mit zwölf Verkaufsfahrzeugen sichert Heindl Brot außerdem die Nahversorgung in vielen Regionen des Waldviertels.