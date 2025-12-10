Helmut Machacek übergibt an Mark Geretschläger – eine Erfolgsgeschichte geht weiter“

1987 gründete Helmut Machacek in Retz ein Unternehmen, das sich in über drei Jahrzehnten zu einem bekannten Betrieb entwickelte. Das Sortiment reichte von Kinderlaufrädern. (Elektro-)Fahrrädern, Mofas und von Gartenscheren bis hin zu Rasenmähertraktoren und Autozubehör. Kundinnen und Kunden schätzten nicht nur die große Auswahl, sondern vor allem das umfassende Service. „Helmut Machacek ist wie ein Schweizer Taschenmesser – er bringt einfach alles zum Funktionieren“, so Julius Gelles, Bezirksstellenleiter der WKNÖ Hollabrunn.

2024 verabschiedete sich Helmut Machacek aus der aktiven Unternehmerrolle. Für seine Verdienste um die gewerbliche Wirtschaft überreichte Bezirksstellenleiter Julius Gelles eine Ehrenurkunde. Mit seinem Einsatz – ob als Gemeinderat oder im Stadtmarketing – hat Machacek die Region geprägt. Seine Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit und Kompetenz zeichnen ihn aus. „Helmut Machacek hat mit seinem Engagement und seiner Leidenschaft nicht nur ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut, sondern auch einen wichtigen Beitrag für die regionale Wirtschaft geleistet“, betonte Gelles bei der Übergabe.

Die Zukunft des Betriebes ist gesichert: Das Unternehmen ging an Mark Geretschläger über und übersiedelte von Retz nach Groß-Reipersdorf bei Pulkau. „Unser Einzugsgebiet hat sich sogar erweitert – und die Retzer Kundinnen und Kunden kommen weiterhin zu uns. Wir freuen uns, die Erfolgsgeschichte fortzuschreiben und gleichzeitig neue Impulse zu setzen“, erklärt Mark Geretschläger. Mitübernommen hat er nicht nur die Geschäftsräume, sondern auch die Leidenschaft, das Engagement, die Kundennähe, Innovationskraft und das Qualitätsbewusstsein seines Vorgängers. Mark Geretschläger ist autorisierter Husqvarna-Händler und bietet die komplette Produktpalette inklusive Service an. Zusätzlich gibt es Fahrräder, Mopeds und Fahrzeugzubehör.