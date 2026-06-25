Herbert Reichmann ehrt langjährigen Mitarbeiter

Im Rahmen eines Firmenfestes ehrte die Herbert Reichmann Tischlerhandwerk GesmbH in Aspang ihren langjährigen Mitarbeiter Ernst Kollenhofer. Herr Kollenhofer hat bereits seine Lehre bei der Firma Reichmann absolviert und ist seit 45 Jahren im Unternehmen beschäftigt. Seitens der Wirtschaftskammer NÖ Bezirksstelle Neunkirchen gratulierten Bezirksstellenobfrau Monika Eisenhuber und Bezirksstellenleiter Bernhard Dissauer-Stanka und überreichten als Dank eine Urkunde zu diesem Anlass.

© Karin Reichmann V.l.: Evelyn und Ernst Kollenhofer, Herbert Reichmann, Monika Eisenhuber und Bernhard Dissauer-Stanka