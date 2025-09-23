Die Fachgruppe Entsorgungs- und Ressourcenmanagement lud zu ihrem Herbstfest auf der Donau ein. An Bord der MS Austria erwartete die rund 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein stimmungsvoller Abend, der kulinarische Genüsse, musikalische Highlights und intensive Netzwerkmöglichkeiten vereinte.

Die Gäste wurden zu Beginn von Obmann Thomas Kasper herzlich begrüßt. In seiner Ansprache betonte er die Bedeutung des persönlichen Austauschs und des Netzwerkens innerhalb der Branche und unterstrich, wie wichtig der regelmäßige Kontakt für die gemeinsame Weiterentwicklung sei.

Für das musikalische Rahmenprogramm sorgte die Band „Bossa Club“, deren soulig-jazzige Klänge für eine angenehme Atmosphäre während der Schifffahrt von Krems nach Spitz sorgten. Kulinarisch wurden die Gäste mit einer abwechslungsreichen Auswahl an Speisen verwöhnt, die den Abend zusätzlich bereicherten.

Die malerische Kulisse der spätsommerlichen Donau bei traumhaftem Wetter trug maßgeblich zur besonderen Stimmung der Veranstaltung bei und bot ideale Bedingungen für persönliche Gespräche und fachlichen Austausch. Die Kombination aus entspanntem Ambiente, hochwertiger Unterhaltung und Gelegenheit zum Netzwerken machte das Herbstfest zu einem vollen Erfolg.

Die Fachgruppe bedankt sich herzlich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die den Abend zu einem gelungenen Ereignis gemacht haben, und freut sich bereits auf zukünftige Veranstaltungen.