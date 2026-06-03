Hermann Hums GmbH: 35 Jahre Betriebszugehörigkeit – Mitarbeiterehrung für Stefan Bartalos

Im Zuge einer Betriebsfeier anlässlich des 60. Geburtstages von Stefan Bartalos wurde dieser für seine langjährige Zugehörigkeit zur Firma Hermann Hums GmbH entsprechend geehrt. Der Mitarbeiter ist bereits seit 35 Jahren im Unternehmen als Maurer tätig.

Das Bauunternehmen wird seit dem Jahr 1964 als traditioneller Familienbetrieb am Standort Sommerein geführt und zeichnet sich durch hohe Ausführungsqualität, Zuverlässigkeit und Termintreue aus.

Im Namen der Bezirksstelle gratulierte Leiter Thomas Petzel Stefan Bartalos zum Jubiläum und wünschte Baumeister Hums und seinem Team weiterhin viel Erfolg.